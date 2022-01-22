İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu
Spor

İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti.

AA22 Ocak 2022 Cumartesi 17:21 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 17:21
ABONE OL

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Tymoteusz Puchacz, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Emmanouil Siopis, Murat Cem Akpınar, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Edin Visca, Anthony Nwakaeme, Salih Kavrazlı ve Andreas Cornelius yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.