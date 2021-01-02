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Spor

İşte Trabzonspor'un Karagümrük maçı kadrosu

Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 17:03 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 17:03
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Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maç için İstanbul'a gitti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Edgar Le, Gaston Campi, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Marlon Xaiver, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny ve Benik Afobe.

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