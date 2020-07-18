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Spor

İşte Trabzonspor'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Şampiyonluk şansını sürdürmek isteyen Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Bordo mavili takımda cezalı Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

AA18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:01 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:01
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 Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek.

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi kart cezalısı kaptan Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Bordo-mavililerin karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Sörloth 11'iyle çıkması bekleniyor.

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