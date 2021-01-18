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Spor

İşte Trabzonspor'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak Fraport TAV Antalyaspor beraberliğinin ardından yeniden ligde çıkışa geçmek istiyor.

DHA18 Ocak 2021 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:14
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Süper Lig’de üç maçtır kaybetmeyen ancak son Antalyaspor maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu maçı kazanarak ligde yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak.

YENİ TRANSFER BERAT’IN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor’da ara transfer döneminde takıma katılan ilk oyuncu olan ancak antrenman eksiği nedeniyle Antalyaspor mücadelesinde kadroya alınmayan Berat Özdemir’in, Konyaspor mücadelesinde kadroda bulunması bekleniyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, son oynanan Antalyaspor karşısındaki 11’inde de iki değişiklik yaparak savunmada Serkan’ın yerine Pereira, Hosseini’nin yerine de Hugo’ya forma verebileceği öğrenildi.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Trabzonspor’da İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi üç isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde 3’er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Pereira Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan- Pereira, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny.

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