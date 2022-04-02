İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda yer alan Trabzonspor, 31'inci hafta mücadelesinde yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 gündür mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, 46 puanla 8'inci sırada yer alan Beşiktaş'ı yenerek hem rakipleriyle puan farkını artırmayı hem de şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da kart cezalısı Peres'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ahmetcan, Vitor Hugo ve Trondsen, dev karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın savunma hattında Hüseyin Türkmen'e forma vermesi bekleniyor. Cezası nedeniyle Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayan Puchacz ise Beşiktaş maçında sahadaki yerini alacak. Deneyimli teknik direktörün cezalı olan Peres'in yerine Dorukhan Toköz'e görev vermesi bekleniyor.

3 BÜYÜKLERE NAMAĞLUP KAPATMAK İSTİYOR

Erken şampiyonluğun hesaplarını yapan Trabzonspor, zorlu Beşiktaş maçından puan ya da puanlar alarak 3 büyük rakibi karşısında sezonu yenilgisiz tamamlamayı hedefliyor.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Trabzonspor'da yarınki maç öncesi Bakasetas, Siopis, Denswill, Nwakaeme ve Djaniny, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan - Dorukhan, Hüseyin, Denswill, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius."

SAKAT: Ahmetcan, Vitor Hugo ve Trondsen

CEZALI: Peres