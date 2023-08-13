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Spor

İşte transferin perde arkası! Cengiz Ünder, Fenerbahçe için rest çekti

Uzun uğraşlar sonunda Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan Fenerbahçe kadrosuna katılan milli yıldız Cengiz Ünder'in transfer sürecinde perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. 26 yaşındaki genç orta saha oyuncusu transferde zorluk çıkartan Marsilya'ya rest çekti ve sarı lacivertli formasına kavuştu. İşte detaylar...

Sabah13 Ağustos 2023 Pazar 15:17 - Güncelleme:
İşte transferin perde arkası! Cengiz Ünder, Fenerbahçe için rest çekti
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için Marsilya ile ilk resmi temas 20 Temmuz'da kuruldu ve görüşmeler başladı.

MARSILYA 20M€ İSTEDİ

Sarı lacivertliler, 10 milyon Euro ile kapıyı çaldı. Fransız kulübü, 2025 yılında sözleşmesi bitecek oyuncu için 20 milyon Euro istedi ve bu miktarın büyük bir kısmını peşin olarak talep etti.

MARSILYA'DAN 12M€'YA RET

1 Ağustos'ta Fenerbahçe, teklifini 12 milyon Euro'ya yükseltse de Marsilya bu teklifi kabul etmedi.

CENGİZ DEVREYE GİRDİ

Burada devreye Cengiz girdi. Başarılı oyuncu, Marsilya yönetimine rest çekerek o dakikadan sonra şok pres uygulamaya başladı. "İstanbul'a gitmek istiyorum" diyerek niyetini ortaya koydu. "Fenerbahçe'den başka bir yerde oynamam" sözleriyle kararını gösterdi.

15M€ TRANSFER BİTTİ

Fransızlar, 20 milyon Euro inadından vazgeçti. 15 milyon Euro bonservisle iş bitti.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜNE GELDİM"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, "Kendimi çok heyecanlı ve çok gururlu hissediyorum, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Edin Dzeko ile transfer sürecimde çok konuştuk. Roma'da birlikte güzel günler geçirdik. Burada ona yine çok gol attıracağım." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON YAPMAYA GELDİM"

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim." diyen milli oyuncu, "Avrupa'da 7 yıl geçirdim. Menajerime, Türkiye'ye dönmek istediğimi söyledim ve geldim. Özgüveni yüksek bir futbolcuyum, sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim." açıklamasını yaptı.

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