Kış transfer dönemine adeta bomba gibi giren Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin imzasının ardından bir süredir peşinde olduğu Rade Krunic ile de sözleşme imzaladı. Boşnak yıldızın, ciddi bir teklifi Fenerbahçe için reddettiği ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Lelio Donato, Rade Krunic'in transfer sürecini ve olası katkısını Fanatik'e anlattı. Boşnak yıldızın Milan'da bekleneni veremediğini belirten Donato, "Krunic Milan'dan ayrıldı çünkü ilk 11'deki yerini kaybetmişti ve son dönemdeki performansı, Stefano Pioli'nin de belirttiği gibi tatmin edici değildi" ifadelerini kullandı.

"SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ"

Krunic'in başka ciddi teklifler de aldığını belirten İtalyan muhabir, "Krunic, Suudi Arabistan'dan da teklif aldı ancak bunu kabul etmedi. Türkiye'de kesinlikle faydalı bir oyuncu olabilir. Ancak Galatasaray ile olan rekabette dengeleri önemli ölçüde değiştirmesi pek olası değil" yorumunu yaptı.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Kanarya'nın yeni transferi Rade Krunic, imzasının ardından ilk açıklamasını da yaptı. Fenerbahçe TV'ye konuşan Boşnak orta saha, "Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti, sonunda buradayım. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım. "Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.