İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9901
  • EURO
    48,7854
  • ALTIN
    5556.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Spor

İşte Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri duyurdu.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
İşte Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 Erzurumspor-Eminevim Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu

20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Tolga Güldibi

25 Ekim Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK: Burak Olcar

13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor: Süleyman Bahadır

16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Yunus Dursun

26 Ekim Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak

16.00 Arca Çorum FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Alper Akarsu

  • hakem
  • trendyol 1. lig

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.