İşte Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maç programı

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi

10 Aralık Salı:

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-SSC Palmberg Schwerin (Almanya)

19.30 VakıfBank-FC Porto (Portekiz)

11 Aralık Çarşamba:

20.00 Fenerbahçe Medicana-Vasas Obuda (Macaristan)

CEV Kupası

10 Aralık Salı:

14.00 Türk Hava Yolları-MBH-Bekescsaba (Macaristan)

21.00 Volley Mulhouse (Fransa)-Kuzeyboru

CEV Challenge Kupası

12 Aralık Perşembe:

19.30 Galatasaray Daikin-Sm'Aesch Pfeffingen (İsviçre)