İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2024 Pazartesi / 8 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8113
  • EURO
    36,8754
  • ALTIN
    2974.47
  • BIST100
    10233
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maç programı
Spor

İşte Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maç programı

Voleybolda bu hafta 6 Türk ekibi, Avrupa kupalarında mücadele edecek. İlk maç 10 Aralık'ta Eczacıbaşı Dynavit-SSC Palmberg Schwerin arasında oynanacak.

9 Aralık 2024 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
İşte Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maç programı
ABONE OL

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi

10 Aralık Salı:

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-SSC Palmberg Schwerin (Almanya)

19.30 VakıfBank-FC Porto (Portekiz)

11 Aralık Çarşamba:

20.00 Fenerbahçe Medicana-Vasas Obuda (Macaristan)

CEV Kupası

10 Aralık Salı:

14.00 Türk Hava Yolları-MBH-Bekescsaba (Macaristan)

21.00 Volley Mulhouse (Fransa)-Kuzeyboru

CEV Challenge Kupası

12 Aralık Perşembe:

19.30 Galatasaray Daikin-Sm'Aesch Pfeffingen (İsviçre)

  • Türk Hava Yolları
  • CEV Challenge Kupası
  • CEV Kupası
  • Fenerbahçe Medicana

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.