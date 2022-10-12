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Spor

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın maç programı

Türk takımları Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak.

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın maç programı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç oynanacak.

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'ya TSİ 19.45'te konuk olacak.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise TSİ 22.00'de Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.

Gruplarda 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Arsenal (İngiltere)

19.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa)

19.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fenerbahçe

19.45 Real Betis (İspanya) - Roma (İtalya)

19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Braga (Portekiz)

19.45 Nantes (Fransa) - Freiburg (Almanya)

19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Lazio (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Real Sociedad (İspanya) - Sheriff (Moldova)

22.00 PSV (Hollanda) - Zürih (İsviçre)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - HJK Helsinki (Finlandiya)

22.00 Union Berlin (Almanya) - Malmö (İsveç)

22.00 Trabzonspor - Monaco (Fransa)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

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