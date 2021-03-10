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Spor

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu programı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 12:06 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 12:06
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yarın yapılacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 18 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.55 Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya)

20.55 Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Granada (İspanya) - Molde (Norveç)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

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