İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2022 Çarşamba / 8 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6214
  • EURO
    18,4378
  • ALTIN
    990.148
  • BIST100
    4080.88
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının programı
Spor

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının programı

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 6. ve son hafta maçları yarın oynanacak.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 11:46 - Güncelleme:
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının programı
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç yapılacak.

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise TSİ 20.45'te sahasında Macar temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak.

Gruplarda son hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sheriff (Moldova)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Freiburg (Almanya)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Nantes (Fransa)

20.45 Trabzonspor-Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Zürih (İsviçre)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-PSV (Hollanda)

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe

23.00 Rennes (Fransa)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Roma (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Real Betis (İspanya)-HJK Helsinki (Finlandiya)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Braga (Portekiz)-Malmö (İsveç)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.