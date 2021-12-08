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Spor

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son haftanın maç programı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak

AA8 Aralık 2021 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 11:46
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki grup maçları, perşembe günü 16 karşılaşma ile tamamlanacak.

Beş puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü sahasında grup lideri Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile oynayacak.

Topladığı 11 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise 23:00'de, grupta ikinci sırada bulunan İtalya ekibi Lazio'ya konuk olacak.

6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Sparta Prag (Çekya) - Brondby (Danimarka)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Rangers (İskoçya)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - PSV (Hollanda)

20.45 Sturm Graz (Avusturya) - Monaco (Fransa)

20.45 Legia Varşova (Polonya) - Spartak Moskova (Rusya)

23.00 Napoli (İtalya) - Leicester City (İngiltere)

20.45 Antwerp (Belçika) - Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

23.00 Lazio (İtalya) - Galatasaray

23.00 West Ham United (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Celtic (İskoçya) - Real Betis (İspanya)

23.00 Genk (Belçika) - Rapid Wien (Avusturya)

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