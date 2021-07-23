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  • İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de istemediği 9 futbolcu
Spor

İşte Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de istemediği 9 futbolcu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam'dan sonra Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'i de takımdan ayırarak kadrosunu şekillendirmeye başladı.

DHA23 Temmuz 2021 Cuma 10:54 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 10:54
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Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de iddialı bir kadro kurmak için kollar sıvandı, 4 oyuncuyla daha yol ayrımına gelindi.

Süper Lig'in 2021-22 sezonu hazırlıklarını sürdüren Sarı-lacivertliler, 1 Temmuz'da Dereağzı Tesisleri'nde başladığı çalışmalarına 5 Temmuz'dan itibaren Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam etti. 11 günlük Topuk Yaylası kampının ardından yurt dışı hedefleyen ancak pandemi koşulları sebebiyle hazırlıklarını Samandıra'da sürdüren sarı-lacivertlilerde kadro planlamasında da sona gelindi. Sayıca fazla olan kadrodan bazı oyuncularla vedalaşmak isteyen teknik direktör Vitor Pereira, yardımcıları eşliğinde analizlerini yapıyor. Yapılan çalışmalarda oyuncularıyla yakından ilgilenen Pereira, takımda kalmasını istediği oyuncuları belirlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Topuk Yaylası kampında; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam'ı İstanbul'a gönderen Pereira, bu sayede kamp kadrosundaki şişkinliği de indirmişti. Teknik ekipçe yapılan gözlemler ve analizler sonucunda bugün 4 ismin daha takımdan ayrılmasına karar verildi. Pereira; Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'i ise takımdan ayırarak bireysel çalışma yapmalarını ve bu arada yeni kulüp bulmalarını istedi. Takımdan ayrılması planlanan oyuncu sayısı toplamda 9'a çıkarken, yeni sezonun kadro planlaması da son şeklini almaya başladı.

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