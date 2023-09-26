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Spor

İşte yeri ve tarihi! TFF Süper Kupa karşılaşmasının detayları belli oldu

TFF Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'de oynayacağını söyledi. Maçın 30 Aralık'ta oynanması planlandığı da aktarıldı.

26 Eylül 2023 Salı 18:13 - Güncelleme:
İşte yeri ve tarihi! TFF Süper Kupa karşılaşmasının detayları belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı için açıklama yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçını 30 Aralık'ta oynatmak istediklerini söyledi. Mehmet Büyükekşi Süper Kupa'nın Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'da olacağını aktardı.

İŞTE MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN SÖZLERİ:

"Süper Kupa için uğraşıyoruz. Allah'tan mani olmazsa, 30 Aralık gibi oynatmak istiyoruz. Şu anda iki ülke kaldı görüştüğümüz. Suudi Arabistan ve Abu Dabi. Türkiye'de olmayacak. Daha kesinleşmediği için bir şey söyleyemiyorum. Bunlar istiyorlar ama bir takım ekonomik şeyler konuşuyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynanmasını istiyor. Benim amacım kulüplere ek gelir sağlamak."

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