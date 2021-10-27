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Spor

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla devam etti.

27 Ekim 2021 Çarşamba 16:55 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 16:55
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı devam etti.

Tek maç eleme usulüne göre 13.00, 13.30 ve 14.00 seanslarında oynanan maçlarda tur atlayan takımlar belli oldu.

İşte maçların sonuçları;

24Erzincanspor 1-3 52 Orduspor FK

(Penaltılar) Hekimoğlu Trabzon 5-4 Düzcespor

Van Spor FK 1-0 Zonguldak Kömürspor

(Uzatmalar) Kocaelispor 2-0 Bayburt Özel İdare Spor

Turgutluspor 1-2 Mardin Fosfat Spor

Çorum FK 0-2 Arnavutköy Belediye

(Penaltılar) Keçiörengücü 4-5 Ağrı 1970 Spor

(Uzatmalar) Ankara Demirspor 2-1 Yomraspor

Kırşehir Belediye Spor 3-2 Darıca Gençlerbirliği

Etimesgut Belediyespor 0-1 Kahta 02 Spor

Serik Belediyespor 7-0 Pazarspor

Afjet Afyonspor 3-1 Sivas Belediyespor

(Uzatmalar) Bodrumspor 3-1 Isparta 32 Spor

Eskişehirspor 0-2 Iğdır Futbol Kulübü

Bandırmaspor 2-0 Çankaya FK

Ankaraspor 2-0 İnegölspor

İstanbulspor 5-0 Ergene Velimeşe

Menemenspor 1-0 Karşıyaka

Kırklarelispor 0-1 Osmaniyespor FK

Sarıyer 2-0 Edirnespor

Manisa FK 1-0 Fatsa Belediyespor

(Penaltılar) Denizlispor 4-3 Şile Yıldızspor

Balıkesirspor 0-2 Alanya Kestelspor

Karacabey Belediye Spor 1-2 Şanlıurfaspor

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