‘İstemiyorlarsa ayrılabilirim’
GALATASARAY’DAKİ performansı eleştirilen ve formasını Şener’e kaptırmak üzere olan Mariano’nun takımdan ayrılma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.
- Star Spor
Menajeri ile görüşen ve takım bulmasını isteyen Sambacı’nın yakın çevresine, “Eğer istenmiyorsam, Galatasaray’dan ayrılabilirim. Bonservisimi verirlerse hiçbir problem çıkarmam. Başka bir takıma gitmem için bonservisim elimde olmalı. Kalırsam da elimden geleni yapmaya devam ederim” dediği belirtildi.
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