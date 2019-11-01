‘İstemiyorlarsa ayrılabilirim’

Menajeri ile görüşen ve takım bulmasını isteyen Sambacı’nın yakın çevresine, “Eğer istenmiyorsam, Galatasaray’dan ayrılabilirim. Bonservisimi verirlerse hiçbir problem çıkarmam. Başka bir takıma gitmem için bonservisim elimde olmalı. Kalırsam da elimden geleni yapmaya devam ederim” dediği belirtildi.