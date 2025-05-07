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Spor

İstenmeyen adam oldu! Jose Mourinho artık seçenek değil

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına gelen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho istenilen başarıyı elde edemedi ve eleştirilerin odağı oldu. Başarısızlığını dış faktörlere bağlayan deneyimli çalıştırıcı için Brezilya basını 'Portekizli, Arjantin'e karşı alınan yenilginin ardından Brezilya'nın başına geçme konusunda en ciddi adaydı. Ama artık bir seçenek olmaktan çıktı' ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

AKŞAM7 Mayıs 2025 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
İstenmeyen adam oldu! Jose Mourinho artık seçenek değil
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Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ve takımı şampiyon yapması beklenen Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşünce büyük imaj kaybı yaşadı. Türkiye'deki başarısızlığını kendi dışındaki faktörlere bağlayan ve sürekli bu tür açıklamalarıyla Avrupa'da da alay konusu olan Mourinho artık 'Special One' değil, 'Tartışmalı hoca' pozisyonunda. Brezilya basını Türkiye'de ona yönelik eleştirileri manşetine taşırken, Jose Mourinho'nun Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesinin gündemde olduğunu hatırlattı.

ARTIK SEÇENEK OLMAKTAN ÇIKTI

Lance.com.br, "Eski Real Madrid oyuncusu, milli takım için düşünülen teknik direktörü eleştirdi: Çok iyi bir teknik direktör değil" manşetini atarak Elvir Baliç'in, Jose Mourinho hakkındaki sözlerine yer verdi. Haberin detayında, "Teknik Direktör Mourinho, özellikle derbideki başarısızlığın ardından Sarı Kanaryalar'dan ayrılmaya yakın görünüyor. Portekizli, Arjantin'e karşı alınan yenilginin ardından Brezilya'nın başına geçme konusunda en ciddi adaydı. Ama artık bir seçenek olmaktan çıktı" yorumu yapıldı. Portekiz basınında da Fenerbahçe'nin Hocası Mourinho'ya yönelik eleştiriler geniş yankı buldu ve Portekiz Milli Takımı için artık tartışmalı hali geldi.

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