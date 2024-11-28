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Spor

İstifa edecek mi? Giovanni van Bronckhorst cevap verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı hoca istifa sorusuna da cevap verdi.

28 Kasım 2024 Perşembe 23:29 - Güncelleme:
İstifa edecek mi? Giovanni van Bronckhorst cevap verdi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduklarını söyleyen Hollandalı teknik direktör, "Çok üzücü bir maç. Çok zor. İlk yarıda iyi oynamadık. Rakip daha iyi başlamadı. Gabriel'i sakatlıktan erken kaybettik. Rafa ile geçişten gol bulup 1-1'i yakaladık. İlk yarının sonunda gol yememeliydik, basit ve yumuşak oldu. Devre arası Felix'i ağrısı nedeniyle aldık. Sonra momentum değişti ve 3'üncü golü yedik. Çok üzgünüz." dedi.

"Radikal bir karar almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren van Bronckhorst, "Şu an tabii en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı, benim için de... İyi performans göstermiyorum. Üzücü. Bu anlarda eleştiri olacak. Futbol bu..." sözlerini sarf etti.

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