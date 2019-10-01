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İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, Hikmet Karaman ile devam etme kararı aldı

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile devam etme kararı aldı.

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Teknik direktörümüz Sayın Hikmet KARAMAN, saha sonuçlarının beklenen seviyede gerçekleşmemesi üzerine bugün yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmede KAYSERİSPOR'un faydasına olacaksa herhangi bir tazminat talebi olmaksızın görevi bırakabileceğini, bu konuda kulüp başkanımızın vereceği karara saygılı olacağını ifade etmiştir.

Kulüp başkanımız,yönetim kurulu ve diğer ilgililerle seri görüşmeler yapmış ve bu aşamada hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağı kanaati oluşmuştur.

Verilen karar teknik direktörümüzle paylaşılmış,kendiside buna saygı duyarak görevinde kalmıştır.

Yönetim kurulumuz;

İstenmeyen skorlara etki eden bir çok faktör varken,hemen en kolayı olan "Hoca değişikliği" alışkanlığına itibar etmemiş olup, yapılacak istişareler sonucu Kayserispor için en doğru kararı verecektir.

Kamoyuna saygıyla duyurulur.

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu”

HİKMET KARAMAN: ''GEREĞİNİ YAPARIZ''

Hikmet Karaman, Konyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından, "Taraftarlar istifamı istiyor. Gereken yapılır, merak etmesinler. Biz nerelerden geldik, bu takımı ne hallerden aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Bir şey bulamayınca bakın cami bahçesinden ne çaldılar

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