Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İsveç basını Malmö'nün zaferini manşetlerine taşıdı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ikinci hafta maçında İsveç ekibi Malmö'nün Beşiktaş'ı 2-0 yenmesi ülke basınında geniş yer buldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, "Malmö kazandı" başlığıyla duyurduğu haberde, İsveç ekibinin taraftarlarının Beşiktaş kalecisi Loris Karius'u geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool formasıyla yediği iki hatalı golü hatırlatarak baskı altına aldığını ve bunun sonucunda da Alman file bekçisinin ilk golü hatalı yediğini belirtti.

Haberde, maçtan sonra basın mensuplarının bu durumu anımsatmasına ilişkin, Karius'un "Bunları düşünmedim, umrumda değil" diyerek kısa bir cevap verdiği kaydedildi.

"Malmö'ye para kazandıran güzel galibiyet" başlığını atan Expressen gazetesi ise İsveç ekibinin, yıldızlar topluluğu Beşiktaş'ı yenmenin sevincini yaşadığını aktardı.

Beşiktaş galibiyetiyle Malmö'nün hem 3 puan hem de 5,6 milyon kron bonus kazandığı vurgulanan haberde, Malmö futbolcusu Arnor Traustason'un "Pepe ne zaman saha içinde bize hakaretli konuşmaya başladı, ardından iki gol geldi" ifadesine yer verildi.

İsveç devlet televizyonu SVT de "Malmö'den çok konuşulacak galibiyet" başlığı altında, "Malmö, Türkiye'nin büyük kulübü Beşiktaş'ı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en çok konuşulacak galibiyetine imza attı" değerlendirilmesinde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
17. Filmekimi için geri sayım!

17. Filmekimi için geri sayım!

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA