İsveç basınından Türkiye yorumu

UEFA Uluslar Ligi'nde, B Ligi 2. Grup'ta İsveç'in Türkiye'yi deplasmanda 1-0 yenmesi, bu ülkenin basınında geniş yer buldu.

Maçın 71. dakikasında penaltı golüyle ülkesini 1-0 öne geçiren takım kaptanı Andreas Granqvist, görsel ve yazılı basında "gecenin kahramanı" ilan edildi.

"Granqvist rüyayı devam ettirdi"

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet'in, "Granqvist, ölüm maçında İsveç'in rüyasını devam ettirdi" başlığı ile duyurduğu haberinde, Uluslar Ligi'nde, ölüm maçında İsveç'in kazanarak yaşamaya devam ettiği belirtildi.

Maçın tek golünü penaltıdan atan takım kaptanı Andreas Granqvist, gecenin kahramanı ilan edilirken, Granqvist'in "Penaltının gol olması harikaydı. Türk seyircisi penaltı pozisyonunu yuhaladı. Kaleci topu atacağım köşeyi bilince biraz stres yaşadım ama golden sonra statta derin bir sessizlik vardı." sözlerine de yer verildi.

"Romalı Cengiz ile Milanlı Hakan..."

"Granqvist'in büyük kahramanlığı ile grupta kazandık" başlığını atan Exprssen gazetesi de Uluslar Ligi gecesinde Türkiye karşısında İsveç'in çok terlemesine rağmen amacına ikinci yarıda ulaştığını aktardı. İlk yarı Türkiye'nin birçok gol pozisyonuna girdiği vurgulanan haberde, Romalı Cengiz Ünder ile Milanlı Hakan Çalhanoğlu'nun yakaladığı pozisyonlara, kaleci Robin Olsen'in geçit vermediği kaydedildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin "Granqvist'in kahramanlığında İsveç ölüm maçını kazandı" yorumuyla verilen haberinde, "Granqvist'in yanı sıra maçta kurtardığı gollerle geceye damgasını vuran kaleci Robin Olsen'in kolları gecede her yere uzandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

(AA)