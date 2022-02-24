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Spor

İsveç, Çekya ve Polonya, Rusya'daki maçların oynanmamasını istedi

İsveç, Çekya ve Polonya'nın futbol federasyonları Rusya'da oynanacak olan Dünya Kupası play-off karşılaşmalarının oynanmamasını istediler.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 20:39 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 20:39
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İsveç, Çekya ve Polonya futbol federasyonları, Rusya'da Dünya Kupası play-off maçlarının oynanmamasını talep ettiler.

Üç ülke federasyonu yaptıkları ortak açıklamada, "Gözlemlediğimiz askeri gerilim, milli futbol takımlarımız ve resmi delegasyonlarımız için ciddi sonuçlar doğurmakta ve güvenliği önemli ölçüde azaltmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Federasyonlar, FIFA ve UEFA'nın gelişmelere derhal tepki vermesini ve Rusya'daki maçların alternatif ülkelere alınmasını beklediklerini bildirdi.

Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off'larının yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse 29 Mart'ta İsveç-Çekya karşılaşması galibiyle Rusya'da karşılaşacak.

UEFA, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan durumun değerlendirilmesi amacıyla yarın TSİ 12.00'de, İcra Kurulunun olağanüstü toplanacağı bilgisini paylaşmıştı.

Yarınki toplantıda, 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yerinin değiştirilmesi bekleniyor.

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