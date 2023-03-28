İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2023 Salı / 7 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1004
  • EURO
    20,8994
  • ALTIN
    1201.36
  • BIST100
    4997.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsveç evinde Azerbaycan'ı farklı yendi
Spor

İsveç evinde Azerbaycan'ı farklı yendi

İsveç, EURO 2024 Elemeleri F Grubu karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Azerbaycan'ı 5-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

28 Mart 2023 Salı 00:31 - Güncelleme:
İsveç evinde Azerbaycan'ı farklı yendi
ABONE OL

EURO 2024 Elemeleri F Grubu karşılaşmasında İsveç, sahasında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Friends Arena'daki maçı İsveç 5-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada İsveç'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Emil Forsberg, 65. dakikada Bahlul Mustafazafe (kendi kalesine), 79. dakikada Viktor Gyökeres, 88. dakikada Jesper Karlsson ve 89. dakikada Anthony Elanga attı.

Bu sonucun ardından İsveç, 2 maç sonunda 3 puana ulaştı. Azerbaycan iki maç sonunda puanla tanışamadı.

İsveç, bir sonraki maç haftasında Avusturya deplasmanına gidecek. Azerbaycan, sahasında Estonya ile karşı karşıya gelecek.

AVUSTURYA SAHASINDA KAZANDI

Grubun diğer karşılaşmasında Avusturya sahasında Estonya'yı 2-1'lik skorla geçti. Estonya, 25. dakikada Rauno Sappinen ile öne geçerken Avusturya bu gole 68. dakikada Florian Kainz ve 88. dakikada Michael Gregoritsch ile karşılık verdi.

Avusturya'da Michael Gregoritsch 17. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Avusturya bu galibiyetle 6 puana yükseldi. Estonya oynadığı ilk maçta puanla tanışamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.