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Spor

İsveç, Rusya ile eşleşmeleri halinde maça çıkmayacak

İsveç Futbol Federasyonu, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off finalinde Rusya ile eşleşmeleri durumunda milli takımın sahaya çıkmayacağını açıkladı.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 19:06 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 19:07
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İsveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Rusya ile eşleşmeleri halinde milli takımın sahaya çıkmayacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın işgali Rusya ile tüm futbol alışverişini imkansız kılıyor. FIFA'yı, Rusya'nın mart ayındaki play-off maçlarını iptal etmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, FIFA'nın kararı ne olursa olsun play-off finalinde Rusya ile eşleşmesi halinde İsveç'in maça çıkmayacağı kaydedildi.

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemediklerini duyurmuştu.

Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse İsveç-Çekya mücadelesinin kazananıyla 29 Mart'ta evinde karşılaşacak.

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