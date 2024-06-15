2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda Murat Yakın'ın ekibi İsviçre, Marco Rossi'nin yönetimindeki Macaristan'ı 4-1 mağlup etti.

Köln Stadyumu'nda oynanan maçta İsviçre'nin gollerini 12. dakikada Kwadwo Duah, 45. dakikada Michel Aebischer ve 90+3'te Breel Embolo kaydetti. Macaristan'ın tek golünü ise 66. dakikada Barnabas Varga kaydetti.

Macaristan'da maça kaptan olarak çıkan 23 yaşındaki Dominik Szoboszlai, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç kaptanı oldu.

Bu sonuçla birlikte İsviçre gruba 3 puanla başlarken, Macaristan grubun ilk maç haftasını puansız kapatmış oldu.

Grubun bir sonraki maç haftasında İsviçre ile İskoçya karşılaşırken, Macaristan ile Almanya karşı karşıya gelecek.

İlk maçların ardından A Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde;

1- Almanya (3)

2- İsviçre (3)

3- Macaristan (0)

4- İskoçya (0)