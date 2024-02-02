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  • İsviçre çakısı gibi yıldız! Fenerbahçe'den Mikkel Damsgaard hamlesi
Spor

İsviçre çakısı gibi yıldız! Fenerbahçe'den Mikkel Damsgaard hamlesi

Ara transfer döneminde birçok yıldız oyuncusu ile yolları ayıran Fenerbahçe kanat transferi için kolları sıvadı. Sarı lacivertli ekip bu doğrultuda Brendford forması giyen 23 yaşındaki Mikkel Damsgaard'ı yeniden gündemine aldı ve kısa süre içerisinde renklerine katmak istiyor. İşte detaylar...

Takvim2 Şubat 2024 Cuma 09:19 - Güncelleme:
İsviçre çakısı gibi yıldız! Fenerbahçe'den Mikkel Damsgaard hamlesi
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Fenerbahçe, Emre Mor'un Karagümrük'e gitmesi ve Ryan Kent ile Joshua King'in olası ayrılıkları sonrasında kadrosuna mutlaka bir kanat takviyesi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Sarı lacivertliler, Brendford'un yıldızı Mikkel Damsgaard'ı gündemine aldı.

TRANSFER TEMASI BAŞLADI

Teknik ekibin talebiyle süreci hızlandırmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar, 23 yaşındaki Danimarkalı yıldız için İngiliz kulübüyle de temaslara başladı.

İSMAİL KARTAL DA OLUMLU

Daha önce futbolcuyla ilgili detaylı araştırmalar yapan Kanarya'da İsmail Kartal'ın da Damsgaard'ın alınmasına pozitif yaklaştığı öğrenildi.

İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ YILDIZ

Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Damsgaard, sol kanat, 10 numara ve santrforda görev alabiliyor. Bu sezon Brendford formasıyla 10 maçta 457 dakika süre alan Damsgaard, daha önce Nordsjaelland ve Sampdoria takımlarının başarısı için de ter dökmüştü.

ÜLKESİNDE PARLADI

Fenerbahçe'nin istediği Damsgaard, ülkesinin takımlarından Nordsjaelland'da adından söz ettirdi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar süren 1.80 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 10 milyon Euro değer biçiliyor.

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