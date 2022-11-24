Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan İsviçre - Kamerun maçıyla devam ediyor. İsviçre'de Galatasaraylı Haris Seferovic, Kamerun'da ise Beşiktaşlı Kevin N'Koudou yedekler arasında yer alıyor.
Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor...
İSVİÇRE: 1 - KAMERUN: 0
GOL: Dk. 48 Breel Embolo (İsviçre)
Takımların ilk 11'leri şöyle:
İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Xhaka, Freuler, Sow, Shaqiri, Vargas, Embolo
Kamerun: Andre Onana, Tolo, N'Koulou, Castelletto, Fai, Gouet, Hongla, Anguissa, Mbeumo, Choupo-Moting, Ekambi