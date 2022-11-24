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Spor

İsviçre - Kamerun | CANLI

2022 Dünya Kupası G Grubu maçında İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geliyor.

24 Kasım 2022 Perşembe 13:11 - Güncelleme:
İsviçre - Kamerun | CANLI
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan İsviçre - Kamerun maçıyla devam ediyor. İsviçre'de Galatasaraylı Haris Seferovic, Kamerun'da ise Beşiktaşlı Kevin N'Koudou yedekler arasında yer alıyor.

Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor...

İSVİÇRE: 1 - KAMERUN: 0
GOL: Dk. 48 Breel Embolo (İsviçre)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Xhaka, Freuler, Sow, Shaqiri, Vargas, Embolo

Kamerun: Andre Onana, Tolo, N'Koulou, Castelletto, Fai, Gouet, Hongla, Anguissa, Mbeumo, Choupo-Moting, Ekambi

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