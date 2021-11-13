İsviçre'de Murat Yakın fırtınası! Türk hoca Dünya Kupasına koşuyor

star.com.tr 13 Kasım 2021 Cumartesi 18:33 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 18:39

İsviçre, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Türk teknik adam Murat Yakın ile yükselişini sürdürüyor. Grupta İtalya ile puanları eşit olan İsviçre liderlik için mücadele ediyor. Geçmişte Fenerbahçe'de forma giymiş olan Murat Yakın, başarılı performansı ile İsviçre'yi Dünya Kupası'na götürmek istiyor.

İSVİÇRE'NİN MURAT YAKIN İLE LİDERLİK İDDİASI SÜRÜYOR

İsviçre, dün akşam grubun kader maçında İtalya deplasmanından 1 puan ile döndü ve her şey son maçlara kaldı.

İtalya grupta averajla liderken ikinci sıradaki İsviçre ile puanı aynı. Pazartesi günü İtalya, Kuzey İrlanda deplasmanına gidecek. İsviçre ise evinde Bulgaristan'ı konuk edecek. Bu iki maç İsviçre'nin gruptan çıkması için büyük önem taşıyor. İsviçre'nin liderlik için Bulgaristan'ı farklı yenmesi ve İtalya - Kuzey İrlanda maçından İsviçre'nin lehine bir sonuç gelmesi gerekiyor.

MURAT YAKIN, SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ

Murat Yakın, Vladimir Petkoviç yönetiminde genellikle üçlü defans kurgusuyla oynayan İsviçre Milli Takımı'nı bir süre daha üçlü savunma ile oynattıktan sonra Euro 2020'de dörtlü savunmaya döndü.

İTALYA'YA GÖZ AÇTIRMADI

Murat Yakın'ın yönettiği İsviçre dörtlü diziliş ile oynadı ilk 30 dakika boyunca İtalya'ya adeta göz açtırmadı. İsviçre, İtalya'nın pas yapmasına ve oyun kurmasına müsaade etmedi.

Murat Yakın, İtalya'nın oyun sistemi düşünüldüğünde yıldız oyuncu Jorginho'yu da Shaqiri ile kontrol altına almayı başardı.

LİDERLİK İDDİASINI SON MAÇA TAŞIDI

Murat Yakın, İsviçre Milli Takımı kariyerine çok iyi bir başlangıç yaparak İtalya'nın olduğu grupta liderlik şansını son maça kadar taşıdı.



MURAT YAKIN, FENERBAHÇE'DE DE OYNADI

Murat Yakın, oyunculuk kariyerinde 1998 ve 1999 yıllarında forma giydiği Fenerbahçe'de çıktığı 32 maçta 3 gol ve 6 asistle oynadı.