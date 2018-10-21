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İsviçre'den Eren Derdiyok'a çağrı

İsviçre basını, Galatasaraylı Eren Derdiyok'un yeniden milli formayı giymesi için kampanya başlattı. Eren, 2017'den beri çağrılmıyor.

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Son olarak Bursaspor maçında ağları havalandıran Galatasaraylı Eren Derdiyok, sakatlık dönüşünde yine boş geçmedi.

Bu performansı İsviçre medyasının da dikkatini çekti. Birçok gazete, 2017'den beri kadroya alınmayan 30 yaşındaki forvete yeniden şans verilmesi konusunda birleşti.

Hatta bu konuda kampanya bile başlatıldı. 60 kez İsviçre forması giyen Eren Derdiyok, bu mücadelelerde 11 kez rakip ağları sarsmıştı.

Eren Derdiyok'un takın zamanda İsviçre Milli Takımı'na yeniden çağrı alması bekleniyor.

(Akşam)

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