İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2021 Cuma / 28 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5709
  • EURO
    9,0523
  • ALTIN
    416.315
  • BIST100
    1554.42
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsviçreli tenisçi Federer'den hayranlarını üzen haber
Spor

İsviçreli tenisçi Federer'den hayranlarını üzen haber

Bir yıldan uzun süren sakatlık döneminin ardından Katar Açık Turnuvası'nda kortlara dönen Roger Federer, 14-20 Mart tarihlerindeki Dubai Tenis Şampiyonası'ndan çekildi.

AA12 Mart 2021 Cuma 10:11 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 10:11
ABONE OL

Federer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeniden sahada olmak harika. Bunun için bana yardımcı olan sadık ekibime koca bir teşekkür borçluyum. Benim için en iyisinin, antrenmanlara devam etmek ve Dubai'deki turnuvadan çekilmek olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

Kazandığı 20 tekler turnuvasıyla "tarihin en fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçisi" unvanını Rafael Nadal ile paylaşan Federer, daha önce 22 Mart-4 Nisan tarihlerindeki Miami Açık Masters Turnuvası'na katılmayacağını da duyurmuştu.

Erkekler dünya sıralamasının 6. basamağındaki 39 yaşındaki tenisçi, kendisini sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a hazırlamayı hedeflediğini söylemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.