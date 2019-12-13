İsviçreliler’den çirkin pankart

Maçın 39. dakikasında İsviçre tribünlerinden Türkiye karşıtı bir pankart açıldı. Açılan pankart sonrası Trabzonsporlu taraftarlar olay noktasına gitti ve karşılaşma sırasında bir gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek, pankart açan grubu stat dışarısına çıkardı. Ardından “Türkiye” tezahüratları yükseldi.