İtalya Başbakanı Conte açıkladı! Seri A için bu kez tarih verdi

16 Mayıs 2020 Cumartesi 23:04 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 23:04

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın haziran ayında yeniden başlaması planlanırken, takım antrenmanlarının ne zaman start alacağı da belli oldu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 5 gün önce federasyonun açıkladığı takvimi onayladıklarını ve 18 Mayıs'tan itibaren kulüplerin tam kadro antrenman yapabileceklerini açıkladı.

HİÇBİR ENGEL KALMADI

İtalya Futbol Federasyonu ligin geleceği konusunda devletle görüşmelerini sürdürürken, son yapılan açıklamalarda federasyon olarak ligin devam edilmesinden yana olduklarını belirtmişlerdi. Conte'nin antrenman takviminin onaylamasının ardından Serie A'nın haziran ayında yeniden başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.