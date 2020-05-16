İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9034
  • EURO
    7,4597
  • ALTIN
    386.965
  • BIST100
    99768.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalya Başbakanı Conte açıkladı! Seri A için bu kez tarih verdi
Spor

İtalya Başbakanı Conte açıkladı! Seri A için bu kez tarih verdi

talya Başbakanı Giuseppe Conte bugün düzenlediği basın toplantısında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarının 18 Mayıs Pazartesi günü itibariyle tam kadro halinde antrenmanlara başlayabileceklerini açıkladı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 23:04 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 23:04
ABONE OL

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın haziran ayında yeniden başlaması planlanırken, takım antrenmanlarının ne zaman start alacağı da belli oldu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 5 gün önce federasyonun açıkladığı takvimi onayladıklarını ve 18 Mayıs'tan itibaren kulüplerin tam kadro antrenman yapabileceklerini açıkladı.

HİÇBİR ENGEL KALMADI

İtalya Futbol Federasyonu ligin geleceği konusunda devletle görüşmelerini sürdürürken, son yapılan açıklamalarda federasyon olarak ligin devam edilmesinden yana olduklarını belirtmişlerdi. Conte'nin antrenman takviminin onaylamasının ardından Serie A'nın haziran ayında yeniden başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

72 yaşındaki damat eşinin vefatının ardından 107 yaşındaki kayınvalidesine gözü gibi bakıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.