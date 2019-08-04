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İtalya basını Galatasaray'ın Çalhanoğlu ile yakından ilgilendiğini iddia etti

İtalyan basını, Galatasaray'ın tekrar Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na yöneldiği iddiasında bulundu.

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Ever Banega transferi çıkmaza giren Galatasaray, bir kez daha Milan'ın Türk 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı.
 
İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray ve Red Bull Leipzig, Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgileniyor.
 
Milan'ın Türk yıldız için 18-20 milyon euro arası bir bonservis ücreti istediği belirtiliyor. Hakan ile geçen sezon da ilgilenen Galatasaray, futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istemişti.
 
HAKAN, TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
 
Galatasaraylı olduğunu önceden açıklayan 25 yaşındaki futbolcunun gelen tekliflere rağmen Milan'dan ayrılmak istemediği de belirtildi.
 
Milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Milan'ın kanalına röportaj verirken ''Bu sezon benim yılım olacak.'' sözlerini kullanmıştı.  (Sporx)

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

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