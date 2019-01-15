İtalya basınına göre Beşiktaş Halilovic ve Pjaca ile anlaştı

Çizme basını Siyah-Beyazlılar’ın hem Marko Pjaca ile hem de Alen Haliliovic ile anlaştığını ne sürdü. Violanews, Siyah-Beyazlılar’ın Fiorentina ile olan kiralık sözleşmesi feshedilen ve Juventus’a geri dönen Marko Pjaca için Torino ekibiyle masaya oturduğunu yazdı. Hem Juventus’un hem de Pjaca’nın transfere sıcak baktığı öne sürüldü. İtalyan gazeteci Andrea Bricchi de, Beşiktaş'ın, başkan Fikret Orman’ın listelerinde olmadığını söylediği Milanlı Alen Halilovic ile anlaştığını iddia etti.

(Gunes)