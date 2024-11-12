İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2024 Salı / 11 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3837
  • EURO
    36,5543
  • ALTIN
    2868.89
  • BIST100
    9203.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalya basınından çarpıcı iddia! Montella, Roma'ya mı gidiyor?
Spor

İtalya basınından çarpıcı iddia! Montella, Roma'ya mı gidiyor?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için yeni bir gelişme ortaya atıldı. İtalyan basını, teknik direktör arayışında olan Roma'da listenin başında Vincenzo Montella'nın yer aldığını öne sürdü.

12 Kasım 2024 Salı 13:41 - Güncelleme:
İtalya basınından çarpıcı iddia! Montella, Roma'ya mı gidiyor?
ABONE OL

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma, teknik direktör adayları arasında ilk sıraya Vincenzo Montella'yı yazdı.

SERBEST KALMA MADDESİ

Haberde İtalyan teknik adamın TFF ile yaptığı sözleşmede, serbest kalma maddesinin yer aldığı belirtildi. TFF'ye 6 aylık maaşının ödenmesi halinde Vincenzo Montella'nın serbest kalabileceği aktarıldı.

YILLIK MAAŞI NE KADAR?

2023 yılında TFF ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Montella, yıllık yaklaşık 2 milyon euro ücret kazanıyor. İtalyan çalıştırıcının 6 aylık maaşı yaklaşık 1 milyon euro yapıyor.

TÜRKİYE PERFORMANSI

Mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek Montella, A Milli Takım'ın başında 17 maça çıktı. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.