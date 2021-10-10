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Spor

İtalya, Belçika'yı yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu

İtalya, UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Belçika'yı 2-1 mağlup ederek üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

10 Ekim 2021 Pazar 18:01 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 18:18
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UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında yarı finalde İspanya'ya elenen İtalya ile Fransa'ya elenen Belçika karşı karşıya geldi. Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı maçta İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Barella ile 65. dakikada penaltıdan Berardi kaydetti. Belçika, 86. dakikada de Ketelaere'nin golüyle umutlansa da geri dönüşü gerçekleştiremedi.

Belçika'da Lukaku'nun eksikliğinde Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi ilk 11'de yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı.

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