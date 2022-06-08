İtalya bu takası konuşuyor! Merih Demiral ve...

Merih Demiral'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Atalanta'da kalma ihtimali her geçen gün biraz daha azalırken, milli stoper için Fiorentina'nın devreye girebileceği iddia edildi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Fiorentina'da gelecek sezonun planlaması adına teknik direktör Vincenzo İtaliano ile yönetim arasında bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. İtaliano'nun talepleri arasında gelecek sezon Serie A'da ve Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımın kadrosunu güçlendirmek de bulunuyor.
Fiorentina'nın seviyesini özellikle defansif anlamda yükseltecek ismin ise Merih Demiral olabileceği belirtiliyor. Vincenzo İtaliano'nun transfer listesinde yer alan Merih'in bonservisi Juventus'ta bulunuyor.
Mor Menekşeler'in Hırvat stoperi Nikola Milenkovic ve Brezilyalı stoperi Igor'un da Juventus'un gündeminde olduğu, bu iki oyuncudan birinin transferinde Merih Demiral'ın takas olarak kullanılabileceği iddia ediliyor.
24 yaşındaki Türk stoper, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer aldığı Atalanta'da 42 maçta forma giyerken 2 gol attı, 3 kez de asist yaptı. Merih'in bonservisi için 20 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunan İtalyan kulübü şu ana kadar bu hakkını kullanmış değil.
Star Gazetesi