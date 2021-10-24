Star.com.tr 24 Ekim 2021 Pazar 08:46 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 08:46

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sezon başında Milan ayrılmış ve ezeli rakibi Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Inter'de ilk maçında gol ve asist yapmayı başaran Hakan Çalhanoğlu ilerleyen haftalarda form düşüklüğü yaşadı ve formayı da Arturo Vidal'e kaptırdı. Juventus maçı öncesinde sakatlık yaşayan milli yıldız için İtalyan basınından büyük bir iddia geldi. Lazio'da forma giyen Luis Alberto ile Hakan'ın devre arası transfer döneminde takas edilebileceği belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER'DEN AYRILIYOR MU?

İtalyan basınından Messaggero gazetesinin iddiasına göre Hakan Çalhanoğlu Lazio'dan Luis Alberto ile devre arasında takas edilebilir. Inter'e Lazio'dan gelen teknik direktör Simone Inzaghi'nin Hakan Çalhanoğlu'nun performansından memnun olmadığı ve Lazio'dan eski öğrencisi Luis Alberto'yu kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

"HAKAN ÇALHANOĞLU ARTIK BÜYÜMELİ" DEMİŞTİ...

Sassuolo ile oynanan son maçın ardından konuşan Simone Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'na yüklenmişti. Inzaghi, "Hakan Çalhanoğlu herkesin büyümesi gerektiği gibi o da büyümeli. Atalanta maçı başta olmak üzere mükemmel maçlar çıkardı. Bu gece ise presleri biraz düştü. O çok istediğim bir oyuncu ve bize çok şey verecek. Ancak toparlanmalı ve büyümeli. Bu gece lige mesajımızı gönderdik, zirvede kalmak istiyoruz. Ama diğerlerine bakmak için henüz erken." diye konuşmuştu.