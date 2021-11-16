İtalya deplasmanda takıldı, play-off'a kaldı

16 Kasım 2021 Salı 00:49 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 00:49

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İtalya, deplasmanda Kuzey İrlanda'ya konuk oldu.

Windsor Park'ta oynanan maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve İtalya, Dünya Kupası'na direkt gitme şansını kaybederek play-off turuna kaldı.

Karşılaşmanın tamamının neredeyse tek kale oynayan İtalya, rakibine fazla şans vermese de gol yollarında etkili olamadı ve beraberliğe razı olarak liderliği Bulgaristan'ı yenen İsviçre'ye bıraktı.

Bu sonuçla İtalya puanını 16 yaptı ve C Grubu'nı 2. tamamlayarak play-off'a kaldı. Kuzey İrlanda ise puanını 9'a yükselterek grubu 3. sırada noktaladı.