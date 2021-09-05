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Spor

İtalya dünya rekoru kırdı! En uzun süre yenilmeyen milli takım

İtalya A Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsviçre ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve dünya rekoru kırdı.

5 Eylül 2021 Pazar 23:45 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 23:45
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Bir dönem Galatasaray 'ı da çalıştıran Roberto Mancini yönetimindeki İtalya A Milli Takımı, Euro 2020'de şampiyonluğa ulaşırken hiç maç kaybetmemişti. Son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan İtalya, son olarak İsviçre ile 0-0 berabere kaldı ve dünya rekorunun tek sahibi oldu. Üst üste 36 maç kaybetmeyen İtalya, böylece 2007-09 arasında İspanya ve 1993-96 arasında Brezilya'nın 35 maçlık serilerini geride bıraktı.

İtalya (2018-2021) 36 maç

27 galibiyet - 9 beraberlik - 0 yenilgi - 88 gol atıp 12 gol yedi

Brezilya (1993-1996) 35 maç

29 galibiyet - 6 beraberlik - 0 yenilgi - 81 gol atıp 16 gol yedi

İspanya (2007-2009) 35 maç

32 galibiyet - 3 beraberlik - 0 yenilgi - 73 gol atıp 11 gol yedi

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