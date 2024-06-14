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Spor

İtalya, EURO 2024'te perdeyi Arnavutluk maçıyla açacak

EURO 2024 B Grubu ilk maçında turnuvanın son şampiyonu İtalya, Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

AA14 Haziran 2024 Cuma 09:45 - Güncelleme:
İtalya, EURO 2024'te perdeyi Arnavutluk maçıyla açacak
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İtalya ile Arnavutluk yarın karşı karşıya gelecek.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Son şampiyon İtalya, ilk grup maçında sürpriz yaşamak istemiyor. Arnavutluk ise zorlu gruptan çıkma adına İtalya karşısında puan ve puanlar peşinde olacak.

B Grubu'nda günün diğer karşılaşmasında ise İspanya ile Hırvatistan TSİ 19.00'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

İTALYA ÜSTÜNLÜĞÜ

İki ülke arasındaki maçlarda İtalya'nın büyük üstünlüğü bulunuyor.

İtalya, bugüne kadar rakibiyle oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu karşılaşmalarda 7 gol atan İtalya, kalesinde ise yalnızca 1 gole izin verdi.

"Maviler", rakibiyle oynadığı maçları 1-0, 2-0, 1-0 ve 3-1'lik sonuçlarla kazandı.

ARNAVUTLUK'TA TANIDIK İSİMLER

Arnavutluk Milli Takımı'nda Süper Lig'de de forma giyen 2 isim bulunuyor.

Beşiktaş forması giyen orta saha oyuncusu Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Arnavutluk aday kadrosunda yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Arnavutluk'ta Muçi ve Manaj'ın ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler şu şekilde:

İtalya: Donnarumma, Darmian, Buongiorno, Bastoni, Di Lorenzo, Jorginho, Cristante, Dimarco, Frattesi, Chiesa, Scamacca.

Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Ajeti, Gjimsiti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Bajrami, Seferi, Broja, Asani.

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