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Spor

İtalya, evinde İsviçre'yi geçemedi

İtalya, Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 9. maçında evinde İsviçre ile 1-1 berabere kalarak puanını 15'e yükseltti.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:53 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:53
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Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İtalya ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Widmer'in golüyle öne geçen İsviçre'ye 36'de Di Lorenzo maça eşitlik getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da gol bulmak için savaşırken 90. dakikada VAR kararıyla İtalya lehine penaltı verildi. Penaltıda topun başına geçen Jorginho, atışı gole çeviremeyerek takımını galibiyetten eden isim oldu ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla iki takım da puanını 15'e çıkardı ve gruptaki son maçlarını beklemeye başladı.

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