İtalya Futbol Federasyonu Başkanı: ''Juventus şampiyonluğu reddediyor!''

01 Nisan 2020 Çarşamba 23:07 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 23:07

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Serie A'nın geleceğinin ne olacağı hakkında açıklamalarda bulundu. Gravina, aynı zamanda Juventus Başkanı Agnelli ile olan konuşmasından da bahsetti.

"SEZONUN SAHADA BİTMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Gravina, Serie A'nın geleceği için; "İptal etme fikri yeterince karışık ve zor. Ligin üçte ikisinden fazlası bitmişti ve bu haksızlık olur. Eğer tamamlayamazsak başka sorunlar da olacak. Mesela Avrupa kupalarına hangi takımların gideceğini belirlemek. Bunun yanı sıra hangi takımların düşüp hangilerinin çıkacağını belirlemek de sorun olacak. Sezonun sahada oynanarak bitmesi için elimden geleni yapacağım." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞU İSTEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Gravina, Juventus Başkanı Agnelli ile olan konuşmasını ise; "Juventus Başkanı Agnelli, Serie A'nın bu haliyle tescil edilmesini istemediğini ve böyle bir şampiyonluğu kabul etmeyeceklerini belirtti. Bu harika bir hareket." diyerek özetledi.