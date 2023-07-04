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Spor

İtalya Futbol Federasyonu'ndan tarihi karar

İtalya Futbol Federasyonu, yeni sezonda oynanacak lig karşılaşmalarının maç bitiminde VAR kayıtlarının medyada yayınlanacağını açıkladı.

4 Temmuz 2023 Salı 23:15 - Güncelleme:
İtalya Futbol Federasyonu'ndan tarihi karar
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İtalya Futbol Federasyonu'ndan VAR uygulaması ile ilgili tarihi bir karar geldi.

İtalya Futbol Federasyonu, hakemlerin kararları hangi gerekçeyle aldıklarını, karşılaşmadaki sorumluluklarını ve maç içinde yaşadıkları zorlukların gösterilmesi amacıyla bu kararı aldığını duyurdu.

'MAKSİMUM ŞEFFAFLIK SUNMAK İSTİYORUZ'

İtalya Merkez Hakem Kurulu'nda maç tayinlerini yapan eski İtalyan hakem Gianluca Rocchi bu konu hakkında konuştu.

Gianluca Rocchi, 'Bu karardan dolayı hiçbir korkumuz yok, herkese maksimum şeffaflık sunmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Rocchi ayrıca, VAR kayıtlarının açıklanması için DAZN ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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