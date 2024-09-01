İtalya Grand Prix'sinde kazanan Charles Leclerc

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilen İtalya Grand Prix'si Ferrari'den Charles Leclerc kazandı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Charles Leclerc İtalya Grand Prix'sinde birinci olarak bu sezonun kendi adına ikinci galibiyetini elde etti. Leclerc, bu sezonun ilk galibiyetini almıştı. Monakolu pilot kariyerinin yedinci galibiyetini elde etti.

Sıralama turlarında pole pozisyonun sahibi olan Lando Norris üçüncü, takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci oldu.

Şampiyonu lideri Max Verstappen ise podyumun dışında kalırken yarışı sekizinci sırada tamamladı. Verstappen, üst üste 6. kez yarış kazanamadı. 3 kez dünya şampiyonu pilot son olarak İspanya Grand Prix'sinde zafere ulaşmıştı.