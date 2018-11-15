İtalya ile ABD maçı Cüneyt Çakır'ın oldu
Cüneyt Çakır, 20 Kasım Salı günü İtalya ile ABD arasında oynanacak özel maçı yönetecek. Karşılaşmada Halis Özkahya, Video Yardımcı Hakem, Barış Şimşek ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.
UEFA, Türk hakem Cüneyt Çakır'ı 20 Kasım Salı günü İtalya ile ABD arasında oynanacak özel maçta görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Belçika'nın Genk şehrinde TSİ 22.45'te başlayacak ve UEFA'nın Video Yardımcı Hakem uygulamasını çevrim içi (online) uygulayacağı İtalya-ABD karşılaşmasını yönetecek.
Müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Alper Ulusoy ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak.
Bu karşılaşmayla iki Türk hakem de ilk kez UEFA organizasyonunda Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak yer alacak. Halis Özkahya mücadelede VAR, Barış Şimşek ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.
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