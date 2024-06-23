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Spor

İtalya, Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde İtalya, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

IHA23 Haziran 2024 Pazar 18:56 - Güncelleme:
İtalya, Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Japonya ile İtalya karşı karşıya geldi. İlk iki seti 25-17'lik setlerle kaybeden Japonya, 3. seti 25-21 kazanarak müsabakayı 2-1'e getirdi. İtalya son seti de 25-20 alarak kupanın sahibi oldu.

Milletler Ligi'ne son şampiyon unvanı ile katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu yıl çeyrek finalde Polonya'ya elenerek turnuvaya veda etmişti.

Salon: Indoor Stadium Huamark

Hakemler: Collados Fabrice (FRA), Rene Karina Noemi (ARG)

Japonya: Koga, Inoue, Ishikawa, Yamada, Wada, Araki, Hayashi, Iwasaki, Airi

İtalya: Egonu, Sylla, Degradi, Fahr, Danesi (L), Bosetti, Antropova, Orro

Setler: 17-25, 17-25, 22-19

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