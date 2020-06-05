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Spor

İtalya Seri A, maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı tanıyacak

İtalya Futbol Federasyonu, IFAB'ın getirdiği değişikliğe uyarak oyuncu değiştirme hakkını her takım için maç başına 3'ten 5'e çıkardı.

05 Haziran 2020 Cuma 20:53 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 20:53
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Buna göre; sezonun kalan bölümünde İtalya Ligi'nde takımlar maç başına 5 oyuncu değişikliği yapabilecek ama diğer liglerde olduğu gibi bu 5 değişiklik sadece 3 duraklama hakkında kullanılabilecek. Böylelikle oyunun akışının kesilmemesi ve süre kaybedilmemesi sağlanıyor.

SERIE A 20 HAZİRAN'DA DÖNÜYOR

Serie A Lig Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, lig 20 Haziran'da, 25. haftada ertelenen 4 maçla başlayacak. Buna göre, 20 Haziran Cumartesi günü ilk olarak Torino-Parma, Hellas Verona-Cagliari maçları oynanacak. 21 Haziran Pazar günü de Atalanta-Sassuolo ve Inter-Sampdoria karşılaşmaları yapılacak.

Erteleme maçlarının tamamlanmasının ardından 22-24 Haziran'da 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek olan ligin, 2 Ağustos'taki 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanması öngörülüyor.

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