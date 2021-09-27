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Spor

İtalya Serie A'nın yeni lideri Napoli

İtalya Seri A'nın 6. haftasında evinde Cagliari'yi 2-0 yenerek puanını 18'e çıkaran Napoli, liderlik koltuğuna oturdu.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:17 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 00:17
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Serie A'nın 6. haftasında Napoli, sahasında Cagliari'yi ağırladı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçta sessizliği bozan isim son haftaların golcüsü Osimhen oldu. Nijeryalı golcü 11. dakikada Zielinski'nin asisti ile topu ağlara gönderdi ve Napoli ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Napoli, 57. dakikada Insigne'nin penaltısı ile farkı ikiye çıkardı. İkinci golden sonra oyunu istediği gibi yönlendiren Napoli skoru koruyarak sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 18'e yükselerek Milan'a kaptırdığı liderliğe yeniden ulaştı, Cagliari ise 2 puanda kaldı.

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